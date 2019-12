Ulftse Gosseling wint prijs met toiletactie

Bekijk hier hoe de 75e toiletsticker in Oude IJsselstreek geplakt werd

De prijzen werden afgelopen donderdag uitgereikt op de Vijverberg in Doetinchem. De Doemee-award wordt in vier provincies gegeven aan een persoon of organisatie die zich in zijn omgeving inzet voor een samenleving van en voor iedereen. Dankzij de actie van Gosseling zijn er in Oude IJsselstreek meer dan honderd toegankelijke toiletten. 'In Nederland heeft één op de vier mensen buikklachten', zegt Gosseling. 'Die mensen durven vaak hun huis niet uit, omdat ze bang zijn niet snel genoeg een toilet te kunnen vinden. Dankzij de actie hoeft dat geen probleem meer te zijn.'



Oude IJsselstreek is met honderd stickers voorloper in vergelijking met andere gemeentes. Gosseling wil ook andere gemeentes op dit gebied toegankelijker maken. 'Ik wil andere gemeenten inspireren om ons voorbeeld te volgen', aldus de actievoerster uit Ulft. 'Ik deel mijn stappenplan en ervaring met ze en ik geef presentaties door het hele land.'