In het bos, in de rivier en bij een kinderopvang: de laatste drugsdumpingen op een rij

Een overzicht van recente drugsdumpingen. Foto: Omroep Gelderland

27 juni - Voorthuizen

In een loods aan de Garderbroekerweg in Voorthuizen treft de politie een enorme hoeveelheid drugsafval. Het afval is opgeslagen in grote vaten. Het is tot nu toe de grootste hoeveelheid drugsafval die op één plek is aangetroffen in Nederland. Het gaat om maar liefst 45.000 liter.

11 juli - Zevenaar

De politie vindt na een tip een drugslab op wielen. In de bestelbus treffen rechercheurs vaten, afvoerslagen, maskers en een productieketel. De politie houdt tevens een verdachte aan, die een zeer zenuwachtige indruk maakt.

Drugslab op wielen. Foto: Politie Zevenaar

31 augustus - Ede

Een drugsdumpingvondst in het buitengebied bij Ede hartje zomer. De brandweer trekt zich in eerste instantie terug omdat er vanwege de hitte gevaarlijke stoffen vrij komen.

11 oktober - Otterlo

In het bos bij Otterlo vinden passanten vaten en acht jerrycans met mogelijk drugsafval. De troep ligt over tweehonderd meter verspreid langs de weg. Een zure damp afkomstig van het materiaal trekt over het gebied.

24 oktober - Arnhem

Het Openlucht Museum is een dag gedeeltelijk gesloten na een vondst drugsafval aan de Schelmseweg. Daarnaast moeten de kinderen van een Montessorischool aan de Schelmseweg ook een dagje 'verhuizen' vanwege het directe gevaar voor hun gezondheid. De vondst draait om twee grote witte vaten, waarvan de vloeibare chemische inhoud is weggestroomd. Een week eerder is er aan dezelfde weg ook al een lozing van chemisch afval geweest.

Grote witte vaten in Arnhem. Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

14 november - Arnhem

Kort achter elkaar treft de politie twee 'vermoedelijke' drugsdumpingen aan langs de Rijkswoerdsestraat. In het eerste geval vinden de onderzoekers ter plaatse ook een haakse slijper en verschillende kabels.

21 november - Arnhem

In het bosgebied tussen Mariëndaal en Oosterbeek wordt een serie vaten met chemisch afval aangetroffen.

25 november - Arnhem

Een bestelbus brandt uit langs de Drielse Rijndijk. In- en naast het busje worden vaten met chemisch afval aangetroffen.

2 december - Valburg

Een visser hengelt bij Valburg enkele vaten met chemisch afval op uit de Linge.

16 december - Buren

In het buitengebied van Buren wordt door omwonenden een grote berg afval aangetroffen. Het gaat om tientallen vaten en jerrycans met vermoedelijk drugsafval die zijn gedumpt langs de Hennisdijk.

17 december - Lathum

Een inwoner van Lathum is maandagavond getuige van het storten van drugsafval. Hij ziet dat iemand vanuit een bestelbus een grote hoeveelheid vaten dumpt. Later zal de politie de bestuurder van de bestelbus aanhouden.