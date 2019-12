Eenzame ouderen met opbrengst statiegeldactie naar kerstconcert

Een statiegeldbonnetje als buskaartje voor een reisje naar een kerstconcert. Dat kan alleen in Tiel. Want daar reisden maandagavond 23 eenzame ouderen met de bus af naar het kerstconcert van Omroep Gelderland in Dreumel.

De busreis is door de Tielse bevolking betaald met gedoneerd statiegeld van lege flessen. De supermarktactie leverde 200 euro op. Genoeg om met z'n allen gezellig naar Dreumel af te reizen.

Ouderen Gelderland is er voor Tielse eenzame ouderen vanaf 50 jaar. Ze koken er één keer per maand met vrijwilligers en er wordt van alles georganiseerd. Maandagavond ging de groep dus met de bus naar het kerstconcert van Omroep Gelderland in de Dreumelse Barbarakerk.

Gelderse artiesten in kerstsfeer

Samen met 500 andere gasten genoten ze in de kerk van optredens van onder andere de politiekapel Noord- en Oost-Gelderland, zangeres Loren Nine, rockband Navarone en als klap op de vuurpijl de jeugdige operazangeres Amira. Bijzonderheid: al deze artiesten wonen in of zijn geboren in Gelderland.

Het kerstconcert wordt eerste kerstdag uitgezonden op TV Gelderland.

