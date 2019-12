Winterswijk wil met energieloket inwoners meenemen in duurzaamheidsdoelstellingen

Winterswijk telt sinds maandag een Centrum voor Duurzaam Winterswijk: een laagdrempelig energieloket waar inwoners informatie kunnen krijgen over duurzame oplossingen. Het energieloket is gevestigd op de begane vloer in het raadhuis, bij de VVV.

Volgens wethouder Elvira Schepers heeft Winterswijk als enige gemeente in de regio een eigen centrum voor duurzaamheid. 'Ik ben dan ook heel trots dat ik ons centrum officieel mag openen', vertelde Schepers in een vol raadhuis.

Speerpunt

De wethouder wees op het coalitieprogramma waarin duurzaamheid een speerpunt is: 'We moeten tempo maken met duurzaamheid. In 2030 willen we in de Achterhoek energieneutraal zijn. En in 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Er is dus werk aan de winkel. Veel werk.'

Laagdrempelig

Daarvoor moet de gemeente de inwoners mee zien te krijgen. 'Dat is precies waar het Centrum voor Duurzaam Winterswijk voor is bedoeld: een laagdrempelige, lokale voorziening waar onze inwoners en ondernemers met al hun vragen op het gebied van duurzaamheid terecht kunnen. Wij denken dat het echt gaat helpen als mensen dicht bij huis informatie en advies kunnen krijgen over bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen en subsidiemogelijkheden. We merken dat veel mensen het prettiger vinden om gewoon met iemand aan tafel te zitten', besluit Schepers.

