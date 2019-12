Papendal: bron van succes voor Nederlandse handbalkampioenen

Nadat de handbalsters in 2015 en 2016 de finales verloren, schreven zij zondag geschiedenis door Spanje met 29-30 te verslaan. Een sensationele overwinning die Nederland in feeststemming bracht. Wat velen niet weten, is dat de handbalacademie Papendal al sinds 2006 handbalsters opleidt.

'Droom die uitkomt'

Een flink aantal dames van de kersverse wereldkampioen komt hier van de opleiding. Monique Tijsterman is één van de oprichters van de academie en zag veel talenten voorbijkomen. Volgens Tijsterman komen zeker 14 dames van de huidige selectie (totaal 18) bij de academie vandaan. 'Dat geeft veel voldoening, het is een droom die uitkomt.'

Op de academie worden handbalspeelsters op individueel niveau getraind. Het is een springplank naar de top. 'Het heeft ervoor gezorgd dat veel meiden naar het buitenland konden en verder te komen in hun carrière', vertelt Tijsterman.

Al snel succes geboekt

De academie is een fulltime programma waar 21 speelsters deel van uitmaken. 's Ochtends wordt er getraind, daarna gaan de sporters naar school of werk, om vervolgens weer te trainen. Dat doen zij week in, week uit - een heel jaar lang.

Tijsterman (ook technisch directeur van het Nederlands Handbal Verbond NHV) zag het succes enigszins aankomen: 'Ik had dit niet voorspeld in 2006, maar je weet dat je veel profijt gaat krijgen van zo'n programma. Normaal gesproken duurt het zo'n tien jaar voor je de eerste resultaten ziet, wij zagen na negen jaar de eerste prijzen al komen.'

Overtuigd van succes

Tegenwoordig is er op de academie ook plek voor mannen. Als het aan Tijsterman ligt, boeken ook zij snel resultaat. 'In januari is het Europees Kampioenschap. Het heeft acht tot tien jaar nodig voor de mannen om hetzelfde te bereiken als de vrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat dit goed gaat komen.'

