Duitse trekkers in de Achterhoek voor boerenprotest

Duitse boeren steken woensdag met tractoren de grens over om hun Nederlandse collega's van Farmers Defence Force te steunen bij hun acties. Ze willen zich solidair tonen met hun Nederlandse collega's. Alleen in Gelderland zou het al gaan om zeker 300 trekkers.

'We tonen ons solidair en staan achter onze Nederlandse collega's, omdat de politiek ook daar geen goede randvoorwaarden voor boeren schept.' Dat zegt een groep die zich 'LsV Team Grenzregion zu den Niederlanden' noemt tegen de NOS. LsV is een Duitse boerenorganisatie, het is onduidelijk of de verspreiders van de oproep daar lid van zijn.

Geheim

Albert Markerink van Farmers Defence Force in Gelderland bevestigt het verhaal. Hij rekent op 300 Duitse trekkers, alleen al in Gelderland. Hoeveel het er in andere provincies zijn, weet hij niet. De Duitse boeren krijgen in Nederland van FDF-leiders te horen waar ze actie gaan voeren. Waaruit die acties bestaan, is nog geheim.

Winterswijk en Aalten

De Duitse akkerbouwer Daniel Elling coördineert zijn collega's net over de grens met de Achterhoek. Hij rekent erop dat woensdag zo'n honderd tot honderdtwintig boeren bij Winterswijk de grens oversteken en even verderop bij Aalten nog eens honderd.

In de hele grensstreek, van Groningen tot Limburg, zal volgens Elling hetzelfde gebeuren, al is in de ene regio de belangstelling groter dan in de andere.

Overal hetzelfde

Volgens Elling zijn de problemen overal hetzelfde, namelijk: 'een zwalkend overheidsbeleid en oneerlijke concurrentie van boeren buiten Europa'. Anders dan in Nederland speelt de discussie over stikstof geen rol bij het Duitse boerenprotest.

In Duitsland hebben ze meer moeite met nieuwe bemestingsregels die de Duitse regering wil doorvoeren.

