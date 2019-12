Historische vondsten bij onderzoek naar interieurs Achterhoek

Tonnie Halleriet uit Winterswijk is één van die huiseigenaren. Hij meldde zich bij het Gelders Genootschap, dat het onderzoek coördineert. In hun historische boerderij, Het Luikenhuis, heeft hij naast een aantal klassiek geschilderde deuren een vloer liggen die de aandacht van de onderzoekers trok. 'Voor ons is het iets heel gewoons, we noemen het onze overloop, en we onderhouden het ook wel goed, maar het schijnt een vrij zeldzame keitjesvloer te zijn.'

Waardevolle informatie

En zo zijn onderzoekers langs tientallen huizen geweest waar ze historische elementen onderzochten. 'Er zijn een hoop mooie dingen aan het licht gekomen,' zegt Marlieke Damstra, projectleider namens het Genootschap.

'We zien ook de namen van bepaalde architecten steeds weer opduiken. Dat is meer dan waardevolle informatie over het erfgoed.' Doel van het project is om de 'onontdekte' parels achter de deuren te duiden en de eigenaren extra kennis mee te geven over hetgeen zij in bezit hebben.

Oude elementen zo goed mogelijk bewaren

Ook de gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost Gelre zijn betrokken. Ze benadrukken dat zij de eigenaren geen beperkingen willen opleggen, maar de hoop is wel dat ze liefde ontwikkelen om de oude elementen zo goed mogelijk te bewaren.

Het onderzoek is ook bedoeld om de eigenaren van panden met historische interieurs iets terug te geven. Zo wilde Halleriet weten wat hij kan doen aan de loszittende steentjes in de keitjesvloer. 'Zo’n vraag leggen we vervolgens neer bij onze specialisten, zodat we de deelnemer aan het onderzoek iets terug kunnen geven waar hij iets aan heeft', aldus wethouder Wim Aalderink van de gemeente Winterswijk.

Mensen in de Achterhoek die een historische woning bezitten kunnen zich nog steeds melden bij de organisatie. Het project loopt nog ruim een jaar.