Villamoord Arnhem | deze advocaat denkt goud in handen te hebben

Advocaat Paul Acda gaat een verzoek tot herziening bij de Hoge Raad indienen omtrent de Arnhemse Villamoord. De raadsman van drie destijds veroordeelde mannen denkt de Arnhemse moordzaak uit 1998 in een heel ander licht te kunnen stellen. Hij heeft nieuwe feiten, die hij in een zitting naar voren wil brengen.

De zaak draait om de moord op de 63-jarige bewoonster van een villa aan de Apeldoornseweg in Arnhem in 1998. Zij en een 33-jarige kennis van de vrouw worden in de woning beschoten door een onbekende man. De bewoonster overlijdt, de kennis raakt lichtgewond en houdt zich dood.

Vrij snel komt bij de politie een groep hoofdzakelijk Turkse mannen in beeld die samen een uit de hand gelopen overval op de villa zouden hebben gepleegd.

Advocaat Acda komt nu met het verzoek de zaak te heropenen. 'We staan sterk, hoewel recent DNA-onderzoek voor ons weinig heeft toegevoegd.' Een officieel verzoek tot herziening in de veelbesproken zaak rondom de Arnhemse villamoord is dichtbij. Acda zinspeelt op begin januari 2020: 'Het wordt hard werken tijdens de feestdagen.'

Dodelijke afloop

De advocaat deed de afgelopen tijd onderzoek naar de toedracht van de roofmoord uit 1998. Voor de overval met dodelijke afloop zijn destijds negen mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van tussen de vijf en twaalf jaar. Eén verdachte ging naar Duitsland en werd niet veroordeeld.

Dat het OM maandag met een bericht kwam dat nieuw forensisch onderzoek in de zaak is afgerond, noemt de strafpleiter niet heel relevant. Acda: 'We wisten al enige maanden dat dit DNA-onderzoek weinig tot niets heeft opgeleverd. Het gaat in onze roep om herziening met name om de wijze waarop toen de bekentenissen zijn verkregen in de strafzaak.'

Schortend bewijs, hard oordeel

De advocaat noemt het jammer dat de advocaat-generaal bij de Hoge Raad niet zelf met een verzoek tot herziening is gekomen. Dat is volgens hem opmerkelijk, omdat het 'Advies Commissie Afgesloten Strafzaken' eerder al liet weten dat er het één en ander schortte aan de bekentenissen in de zaak.

Nadat de verdediging hierom had verzocht heeft een advocaat-generaal van het OM de eerdergenoemde commissie gevraagd naar de zaak te kijken. De commissie was hard in haar oordeel: de wijze waarop cruciale verhoren van twee verdachten leidden tot het bewijs in de zaak laat te wensen over. Ze zijn mogelijk onder druk gezet.

Meer kritiek

Niet alleen advocaat Acda en de ACAS, ook onderzoekers van de Projectgroep Gerede Twijfel - een team van wetenschappers dat bijzondere rechtszaken afstoft - merkten op dat het er wel wat te betwisten viel aan de destijds onherroepelijke veroordeling.

Wat de afloop daarnaast een tragische indruk geeft, is dat één van de mannen na zijn veroordeling zelfmoord pleegde. Hij gaf in zijn afscheidsbrief nogmaals aan 'onschuldig' te zijn.

Valse verklaring

Acda heeft inmiddels contact met een verdachte die destijds een bekennende verklaring aflegde. Hij liet de advocaat weten dat hij een valse bekentenis gaf, omdat hij zich zwaar onder druk gezet voelde tijdens de verhoren. In een mogelijk nieuwe rechtszaak zou hij dit opnieuw willen verklaren. Dit feit alleen al zou een grote plottwist kunnen betekenen in de zaak.

Maar Acda heeft meer. Hij is de handelswijze rondom een niet veroordeelde en naar Duitsland vertrokken verdachte nagegaan. Daaruit komt naar voren dat deze man een ijzersterk alibi heeft. Dat wil zeggen: hij kan op het moment van de roofmoord nooit op de plaats delict zijn geweest. Terwijl destijds tot in de hoogste instantie een vonnis is geveld dat alle tien de mannen aanwezig waren in de villa, de plek des onheils.

Te mager bewijs

Deze verdachte werd door Duitsland destijds niet uitgeleverd. Dat gebeurde, omdat Duitse rechters het bewijs tegen de man te mager vonden. Vervolgens werd de zaak geseponeerd

Acda wil de man (die in de bekentenissen 'de schutter' geweest zou zijn) in Nederland opnieuw horen, mocht er een herziening komen. De bal ligt straks, als hij zijn verzoek heeft ingediend, bij de Hoge Raad. Die zal beslissen of het daadwerkelijk tot een nieuwe zaak gaat komen.

