Vitesse met nieuw vertrouwen naar bekerduel: 'Wij moeten gewoon winnen'

De amateurclub uit Heemskerk schakelde vorig seizoen FC Emmen uit in de tweede ronde van het bekertoernooi. Vervolgens bleek sc Heerenveen wel te sterk. Vitesse is op zijn hoede, maar weet ook dat het aan zijn stand verplicht is te winnen.

'We hebben bij ze gekeken en zoals voor iedere wedstrijd een sterkte/zwakte analyse gemaakt', zegt Oosting. 'Dat klinkt allemaal heel klinisch, maar de doelstelling is simpel. Een ronde verder komen. Met alle respect voor Odin en het is ook niet arrogant bedoeld, maar wij moeten gewoon winnen morgen. Wij zijn namelijk Vitesse.'

Dubbel programma

Net als in de vorige bekerronde staat Kostas Lamprou onder de lat. Pasveer is ook niet helemaal fit en kampt met klachten in de schouder. Oosting lijkt geen risico te willen nemen. 'We staan voor een dubbel programma. Een aantal spelers heeft last van de hamstring en we willen zondag ook goed afsluiten tegen VVV.' Oussama Tannane viel zaterdag in tegen FC Twente en begint vrijwel zeker ook dinsdag tegen Odin op de bank.

Oussama Darfalou staat dinsdag in GelreDome wel in de basis. Mogelijk begint ook Thomas Buitink en vormen zij het duo voorin. Vitesse kan in elk geval niet beschikken over Eli Dasa, Charly Musonda en Hilary Gong.

De overwinning in Enschede tegen FC Twente heeft Vitesse goed gedaan. 'Je merkt dat in de wedstrijd', beaamt Oosting. 'De eerste helft was niet goed en blijven we door Pasveer op de been. Maar in de tweede helft gingen we kansen creëren, zag je driehoekjes en structuur. We komen uit een lastige periode en dan geeft dit de burger moed.'