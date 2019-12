Hoe Voorst binnen twee jaar onherkenbaar veranderde

Begin 2019 is in Voorst de rondweg in gebruik genomen. Het verkeer wordt nu om het dorp heen geleid. Sindsdien wordt de Rijksstraatweg, die voorheen dé verbinding vormde tussen Apeldoorn/Deventer en Zutphen, getransformeerd tot een gemoedelijke dorpsstraat.

'Het wordt weer echt een dorp'

Hoewel er nog wat boompjes worden aangeplant en stratenmakers de laatste klinkers op de plek leggen, merken inwoners nu al veel verandering. 'Het wordt weer echt een dorp, één geheel', vertelt Eva Liem die aan de weg woont en tevens dorpscontactpersoon is in Voorst.

Liem ervaart nu al dat het een stuk rustiger is in haar buurt. 'Spelende kinderen op straat, dat was het eerste wat we merkten. Jongens op een skelter die voorbij kwamen. En het feit dat je gewoon met je buren op straat een praatje kan maken, dat is ook fijn. Voorheen kon je elkaar nauwelijks verstaan.'

Oversteken of met de auto de weg opdraaien was op de oude weg ook een uitdaging. 'Dat was met gevaar voor eigen leven. Er was continu voorbijrazend verkeer', vertelt Liem. Het stuk straat voor haar huis is inmiddels gereed. Als straks de hele Rijksstraatweg open gaat, hoopt ze dat het nog steeds rustig blijft met auto's. '2500 of 3000 voertuigen per dag, dat is de schatting. Stiekem hopen we natuurlijk nog minder.'

'12 weken een zandbak voor de deur'

Voor ondernemers in Voorst waren de werkzaamheden minder vrolijk, ze waren hierdoor slecht bereikbaar. 'Ik heb echt 12 weken met een zandbak voor de deur gezeten', vertelt slager Adriaan Aalpoel, die dat ook merkte aan de omzet. 'Gelukkig was het nog een beetje barbecueseizoen en probeerden mensen via de achterkant te komen. Maar het was droevig.' Toch wil de ondernemer niet te lang stilstaan bij dit jaar. 'De straat ligt er nu en we gaan weer positief verder.'

Al 26 jaar runt Aalpoel de slagerij in Voorst. Hij is niet anders gewend dan dat er verkeer voor zijn zaak langs raast. De laatste jaren werd het steeds drukker met passanten, al werkte dat niet altijd in z'n voordeel. 'Dan zag ik mensen aan de overkant klaar staan om over te steken, maar dan zag ik ze vervolgens weer instappen omdat het zo lang duurde.'

Feestelijke opening

Aalpoel is ondanks alle werkzaamheden die eraan vooraf gingen, blij met de nieuwe inrichting van de straat. 'Het positieve vind ik vooral dat je straks nog aan beide kanten het dorp in kan om je boodschapjes te doen. Parkeren is makkelijker en het is minder druk. Dus misschien werkt het wel heel positief', lacht de slager.