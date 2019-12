Voorlopig geen besluit over sluiting afdelingen ziekenhuis Winterswijk

Er komt voorlopig geen besluit over de samenvoeging van afdelingen van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk met het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. De acute verloskunde en de kinderafdeling van het SKB zouden per 2025 naar Doetinchem gaan.

Santiz, het overkoepelend bestuur van beide ziekenhuizen, wil dat een 'regiogroep' zich buigt over toekomstige medische zorg in de Achterhoek. Het bestuur wilde eerder in februari een keuze maken over de samenvoeging.

Alle opties open

Via een memo laat het bestuur aan het personeel weten dat 'zorgvuldigheid in de besluitvorming' voorop staat. 'We nemen meer tijd om met elkaar in gesprek te gaan', schrijft de Raad van Bestuur van Santiz. En de koers voor de toekomst is nog niet bepaald: 'Alle opties liggen open.'

Storm van kritiek

Aanvankelijk kondigde Santiz aan de twee afdelingen op termijn te willen sluiten en verplaatsen naar het nieuw te bouwen Slingeland in Doetinchem. Dat leverde een storm van kritiek op vanuit de lokale politiek en de bevolking, de Tweede Kamer, maar ook van minister Bruins (Medische Zorg), die deze maandag met Santiz om tafel zit.

De minister praat dinsdag met een Winterswijkse delegatie, bestaande uit onder anderen burgemeester Joris Bengevoord en de stichting Vrienden van het SKB en de organisator van de publieke informatiebijeenkomst die op woensdagavond (20.00 uur) plaatsvindt in 'De Mattelier' in Groenlo.

Draai

Santiz maakt een draai die de 'Vrienden van het SKB' voor ogen heeft, maar dan met als inzet twee gelijkwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek, wat mogelijk een optie is voor de nieuw te vormen regionale adviesgroep. 'Samen bereiden zij een besluit voor over de meest duurzame medische specialistische zorg in de Achterhoek', zo staat in de interne memo.

Nieuwbouw voortgezet

Het bestuur van Santiz benadrukt dat het eerder voorgenomen besluit over het SKB niet gerelateerd was aan de financiering van de nieuwbouw van het Slingeland aan de A18 bij Doetinchem. 'De nieuwbouw wordt voortgezet, met flexibiliteit voor eventuele aanpassingen in de komende decennia.'

De regiogroep 'Duurzame medisch specialistische zorg Achterhoek' bestaat vanaf januari uit het Santiz-bestuur, vertegenwoordigers van het Medisch Specialistisch Collectief Achterhoek, huisartsen Oost- en West-Achterhoek, verloskundigen in de regio, Santiz Cliëntenraad, Zorgbelang Inclusief, Witte Kruis Ambulancediensten, Achterhoekse colleges van B en W en zorgverzekeraars Menzis en VGZ.

