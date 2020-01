De echte Hendrik Haverkamp duikt op in dorpsfilm Hummelo met Bennie Jolink

In de dorpsfilm komt Hendrik aanlopen met een kruiwagen en krijgt hij een sigaret toegestopt die hij in zijn pet opbergt. Hendrik Wonnink woonde in bij een Hummelose familie en niemand wist waar hij eigenlijk vandaan kwam.

Zoals Normaal zingt: 't hele darp dat kennen 'm al, want altied was hie al doar. As hie duer 't darp hen kwam, ging 't van, kiek es doar. Doar hei-j den maffen Hendrik met de pette op één oor'.

Door de Engelse ziekte was Hendrik qua ontwikkeling blijven steken op de leeftijd van een vierjarige. Volgens Ben Jolink was het een prachtige kerel met een heel speciale manier van spreken. 'Alledaags en uitzonderlijk schoon, wat mijn vader vernuftige onzin noemde'.

Normaal met in het midden Hendrik Haverkamp

Hendrik de entertainer en bedenker van het woord 'høken'

De single 'Hendrik Haverkamp' kwam uit in 1979 en een bevriende Hummelose Hendrik (Wolters) nam de rol van Haverkamp op zich en zorgde voor het nodige spektakel rond optredens, bij fotoshoots en opnames van videoclips zoals 'Oerend hard'.

Er kwamen nog twee singles met Hendrik als hoofdpersoon en er werd een heuse Haverkamp-band opgericht. Hendrik zou ook de aan Normaal gekoppelde uitdrukking 'høken' hebben bedacht. En of vrouw Haverkamp nou familie van Hendrik was is niet helemaal duidelijk, maar 'Vrouw Haverkamp' werd een echte Normaal-klassieker, soms ook wel het Achterhoeks volkslied genoemd.

Hendrik stopt de net ontvangen sigaret in de pette - still uit dorpsfilm.

De tekst gaat verder onder de video.

Hendrik Haverkamp is net als Bennie zelf te zien in de aflevering van Ons Dorp van Hummelo die Omroep Gelderland donderdag 2 januari uitzendt vanaf 17.20 uur. De film is al eerder te zien via de social media van de omroep.

Ons Dorp: op donderdagen vanaf 17.20 uur (ieder uur herhalingen) en eerder die dag op de Facebook-pagina van Omroep Gelderland.

Na Hummelo volgt op 9 januari de dorpsfilm van Driel 1967.