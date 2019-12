Arnhem ontbindt contract Zorggroep Kans vanwege 'zorgwekkende signalen'

Het contract met Zorggroep Kans is na 'zorgwekkende signalen' ontbonden. In overleg wordt gezocht naar nieuwe plaatsen voor de cliënten. Er wordt nog gecontroleerd of de door Kans gedeclareerde zorg daadwerkelijk is geleverd. Dat laat het Arnhemse college weten na vragen van de SP.

De partij stelde vragen naar aanleiding van onderzoek van Omroep Gelderland. Daaruit bleek dat onder meer sprake is van uitgeleefde kamers, kakkerlakken en karige zorg.

Cliënten zouden worden verwaarloosd. Medewerkers spreken van een angstcultuur en onderbezetting. Soms staat er één medewerker op dertig cliënten. Oud-directeur Hetty Jägers keert zichzelf door de jaren heen wel bijna een miljoen euro winst uit, naast haar salaris.

Zie ook: Klagende cliënten, tonnen winst voor de zorgdirecteur

'Onduidelijk of dit geld terugkomt'

Arnhem besteedde de afgelopen drie jaar ruim 2 miljoen euro aan Zorggroep Kans. De gemeente is een onderzoek gestart om te controleren of deze zorg wel is geleverd. Als dat niet, of onvoldoende, blijkt te zijn, gaat Arnhem het geld terugvorderen.

Woensdagavond vindt op verzoek van de SP, Arnhem Centraal, Arnhemse Ouderenpartij, D66 en PVV een debat plaats in de raadszaal. Sarah Dobbe (SP): 'De vraag blijft: had stopzetting niet al veel eerder moeten gebeuren, na jarenlange klachten over slechte zorg?'

'De directeur heeft vele tonnen winst aan zichzelf uitgekeerd', vervolgt Dobbe. 'Dat is allemaal met zorggeld gebeurd, dat niet bedoeld was voor villa's en winsten. Het is onduidelijk of dit geld terugkomt. Daarom is het debat hard nodig.'

Geen nieuwe inspectie

Er waren eerder vraagtekens bij de kwaliteit van de zorg, daarom is er in 2016 een inspectie geweest. Omdat de rapportage persoonsgegevens bevatte is deze niet naar buiten gebracht, laat de gemeente weten. Onderzoeken worden nu wel geanonimiseerd en openbaar gemaakt.

In 2018 besloot Kans in overleg met de gemeente zich niet meer in te schrijven voor beschermd wonen. Om die reden bleef een nieuwe inspectie uit. Wel bleef Kans ondersteuning leveren onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en voor de Jeugdwet.

Volgens de gemeente voldeed Kans aan de eisen voor deze zorg. Het gaat sinds die tijd om maximaal tien cliënten die onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. Voor hen wordt nu een nieuwe plek gezocht.

Zie ook: