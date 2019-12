Amira geeft kerstconcert in Nijmegen: 'Heel leuk om weer terug te zijn'

'Het is heel leuk voor mij om weer terug in Nijmegen te zijn.' Dat zei operazangeres Amira zondagavond tijdens een kerstconcert in de Nijmeegse Stevenskerk. De 15-jarige solist werd in de Waalstad geboren, maar emigreerde met haar moeder naar Zuid-Afrika voor haar zangcarrière. Dezer dagen is ze even terug in Nederland voor een bezoek aan haar vader en vrienden. En om de nodige kerstconcerten te geven natuurlijk.

Zondagavond trad ze op met het Nijmeegse Mannenkoor dat 160 jaar bestaat. Maar liefst 700 fans waren op het kerstconcert afgekomen. 'Gelukkig kon ik nog een plekje vooraan bemachtigen', zegt een van hen.

'Buiten voor de deur van de kerk stond een enorme rij. Het was best wel even dringen hoor.' Gelukzalig wijst ze haar man aan. Die zit dichtbij het podium. 'Een goede plek hoor.'

'Ik mis mijn vrienden wel'

Na afloop van het concert kunnen de fans op de foto met Amira. Voor de grote kerstboom. Ook hier is het dringen geblazen. Het is duidelijk: Gelderland is Amira nog lang niet vergeten. Amira lijkt zelfs populairder dan ooit.

Geduldig gaat ze met al haar fans één voor één op de foto. Ook Omroep Gelderland staat ze graag te woord. 'Ik mis mijn oude vrienden natuurlijk wel in Zuid-Afrika', zegt ze. 'Dus is het heel leuk om hier te zijn.'

De zangeres liet het zich niet ontnemen om op de Nijmeegse ijsbaan de schaatsen onder te binden. 'Ik heb het schaatsen ook heel erg gemist. In Zuid-Afrika zijn niet veel schaatsbanen. Het is er heel vaak 40 graden. Ik kan er wel schaatsen hoor, maar het is echt drie uur rijden naar de dichtstbijzijnde baan.'

'Cross-country is goed voor mijn stem'

Amira doet in Zuid-Afrika daarom aan heel andere sporten. Hockey en atletiek 'in de hete zon' zijn favoriet, maar ze doet ook aan trampolinespringen en cross-country. 'Dat is heel goed voor de stem. Als je lang rent, dan kun je de noten langer aanhouden en heb je meer power', legt ze uit.

En die power was zondagavond in de Stevenskerk goed te horen. Amira zong de ene hoge noot na de andere. En het publiek klapte zich na afloop de handen blauw.