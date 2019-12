Geen fietsverlichting in Wijchen? Vandaag geen bekeuring

Leerlingen, maar ook leraren van het MaasWaal College in Wijchen moesten maandagmorgen goed opletten. De politie en boa's controleerden namelijk op de school of de fietsverlichting in orde was.

De controle wordt ieder jaar gehouden en nu is dus de middelbare school aan de beurt. Van scholieren is bekend, dat deugdelijke fietsverlichting niet hoog op de investeringsagenda staat. Maar in deze donkere dagen voor Kerst naar school fietsen zonder goede verlichting of zelfs helemaal zonder is te gevaarlijk om te negeren, zegt ANWB-consul Piet van den Dikkenberg.

Als oplossing worden vaak kleine fietslampjes op batterijen gebruikt, maar die moeten wat de ANWB-consul betreft verboden worden. Als de batterij bijna leeg is komt er nog maar weinig licht vanaf en dan is het, ondanks dat het wettelijk in orde, alsnog gevaarlijk.

Fietsers met slechte verlichting krijgen maandagmorgen geen bon, maar wel een vermanend woord van de politie en de boa's. Pogingen van Van den Dikkenberg om de politie een week later alsnog verbaliserend te laten optreden zijn gestrand. Hij noemde de actie geslaagd: 'Ik schat dat zeker 95 procent van de scholieren met goede verlichting reed. Al komt dat misschien ook wel omdat ze wisten dat er een controle zou zijn. Maar in die zin is de actie dus nog wel extra geslaagd.'