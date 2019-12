Broer Polman na WK-finale: 'Vandaag drie doden gestorven'

Ook moeder Winniefred is blij. 'Ik ben supertrots op het team en mijn dochter. We hadden dit gehoopt, we wisten dat het zwaar zou zijn, maar we hebben er altijd in geloofd.'

'Het was een zenuwslopende wedstrijd', zegt Dario. 'Het is mooi dat we met alle familie bij elkaar zijn, Estavana speelde erg goed. Ik ben zo trots. Lekker', zegt Dario.

Ook bij de oude handbalclub - DFS - van Polman werd de wedstrijd intens beleefd. In de sporthal werd de finale tegen Spanje op een scherm gevolgd. Na de winnende strafbal van Lois Abbingh ging het dak er af.

Na de finale werd Polman uitgeroepen tot speelster van het toernooi. 'Dat kan me gestolen worden', zei ze na afloop tegen de NOS met een grote glimlach. 'Ik heb goud. Het besef is er nog niet, ik moet echt dit laten bezinken. Dit na zoveel jarenlang hard trainen met elkaar en in elkaar blijven geloven. Dan kan je heel ver komen.'