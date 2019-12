Huub handelt voor verzameling The Kinks

Al sinds de jaren '60 handelt Huub Goudzwaard uit Harderwijk in singles en langspeelplaten. 'In het begin was het hobby en kon tegelijk je eigen verzameling spekken.'

Dit weekend staat Goudzwaard met zijn kraam op de platenbeurs van Ulft. Al jaren gaat hij platenbeurzen in het land af. Volgens hem komen in Doetinchem vooral veel muziekliefhebbers die specifiek op zoek zijn naar een bepaalde artiest of een bepaald album. 'Dat zal wel iets uit het Oosten zijn. In Noord-Holland heb je weer een ander publiek, die praten niet eens met je. Hier zijn ze zo: als ze eenmaal komen zijn ze aardig'.

The Kinks

In de kraam van Goudzwaard liggen veel hardere muziekgenres zoals metal, progressive en rock. Een speciaal hoekje heeft hij ingeruimd voor The Kinks, zijn eigen passie. De Britse band staat zelfs aan de basis van zijn muziekhandel. 'Ik kwam erachter dat sommige singeltjes veel geld waard waren. Als ik die dan goedkoop inkocht kon ik er geld mee verdienen. Van de winst kochten we dingen van onszelf. Je had dus je eigen verzameling voor niets.'

In de bak met platen van The Kinks komen alleen albums die hij zelf al dubbel heeft. 'Als ik het niet heb houd ik het. Maar ik heb veel, dus het meeste kan de bak in.' Collega's die ook op de beurzen staan tippen hem ook als ze weer nieuw materiaal van The Kinks binnen hebben.

Vorig jaar is Goudzwaard ook naar de Kinks-fandag in Engeland geweest. Daar komen fans vanuit Japan, Amerika. Van over de hele wereld. 'Het is gewoon de beste band. En niet alleen die groep, maar ook Ray Davies is gewoon een hele goede singer-songwriter. Ze zijn tot de jaren '90 doorgegaan en elk nummer is weer anders.'