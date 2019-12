Prachtige beelden: Ampie Bouw heeft een verlichte berg in zijn achtertuin

door Rik Kapitein

Eén voor één zet Bouw de schakelaars om. Maar liefst vijf verschillende groepen zijn nodig om alle lampen aan te zetten. 'Dat kost inderdaad behoorlijk wat stroom', lacht hij. 'Maar het ziet er zo mooi uit, dat is het me echt wel waard.'

Bouw heeft niet zomaar een achtertuin: hij heeft daar een berg gebouwd. '56 jaar geleden ging ik op vakantie naar Oostenrijk. Dat vond ik zo mooi, dat ik zelf maar zo'n berg heb aangelegd. Dan hoef ik nooit weer weg van huis.' Maar liefst 15 meter prijkt de berg richting de hemel. 'Ik houd van tuinieren. In de zomer heb ik hier allemaal planten staan, die haal ik in de winter naar de kas.'

In de vijver

Bouw heeft de tijd om in de tuin te werken. 'Deze maand word ik 80, maar ik ben nog elke dag in de tuin te vinden. In de zomer zo'n 12 tot 14 uur, in de winter blijf ik wat langer liggen.' Samen met zijn vrouw heeft hij de lichtjes in de tuin aangebracht. 'Dat doen we elk jaar. Zij legt overal de lange snoeren neer, en geeft mij de snoeren ook aan als ik bijvoorbeeld in de vijver ga.' Want, ondanks zijn leeftijd, stapt Bouw nog steeds de vijver in. 'Maar niet te lang, want dat is koud joh, ongelooflijk. Maar ik klim ook nog op de ladder hoor, om die ster daarboven bijvoorbeeld op te hangen.' De hoogste ster is nog 5 meter boven de top van de berg bevestigd.

Open voor bezoekers

De tuin is het hele jaar open voor bezoekers. 'In de zomer heb ik zo'n 6000 bezoekers. Aan hen vraag ik 5 euro, om uit alle kosten te komen. De planten, de drie pompen voor watervallen, de vissen: het kost allemaal geld.' In de winter is de tuin gratis te bezichtigen. 'Maar ik zet wel een potje neer voor een vrijwillige bijdrage. Want ook die lampjes zijn niet gratis, en ik wil er elk jaar een paar extra kopen.'

18 december vindt er een concert plaats in de tuin. 'Dan is de opbrengst voor het goede doel. De Meulenzangers zingen dan, en Excelsior maakt muziek. De andere avonden is iedereen ook gewoon welkom, dan zet ik de lichtjes aan voor de bezoekers.' En anders doet hij dat wel voor zichzelf. 'Het is zo'n mooi gezicht. Dan zit ik vanuit mijn woonkamer te kijken, dat is toch genieten!'