Woezel urenlang in gierput: 'Bizar dat hij dit heeft overleefd'

Hondje Woezel is pas twee jaar oud en heeft al een hachelijk avontuur beleefd. Baasje Dyon Schrijver uit Gorssel vertelt hoe Woezel zaterdag urenlang in een diepe gierput in de stal zat, voordat hij werd gered door de brandweer: 'Het is bizar dat hij nog leeft.'

Woezel was zaterdag ineens verdwenen op het erf. Dyon was zelf niet thuis, maar haar ouders waren er wel. 'Mijn ouders waren aan het bemesten geweest. Zij hebben direct met een lamp in de putten in de stal gekeken. Helaas konden ze Woezel niet vinden en gaven ze bijna de moed op.'

Vaag zacht gepiep

Toen Dyon thuis kwam is zij gelijk verder gaan zoeken naar haar trouwe viervoeter. 'Na een hele rijd hoorde ik een heel zacht gepiep.' Het was volgens Dyon lastig om te horen waar het gepiep vandaan kwam, tussen het lawaai van de koeien in de stal.

In de putten in de stal liggen over een lengte van vijftig meter duizenden liters mest. Woezel had daarin vanaf de opening zo'n vijftig meter gezwommen en uiteindelijk een plateau gevonden waar hij op kon staan. 'Dat is echt zijn redding geweest', legt Dyon uit. 'Hij stond tot aan zijn buik in de mest.'

Vijftig meter door de mest

Voor Dyon en haar ouders was geen doen om het hondje te redden. Daarom is de brandweer van Gorssel in actie gekomen. 'In het pikkedonker hebben zij vijftig meter door de mest gelopen om Woezel te kunnen bevrijden.'

Dyon was ontzettend blij toen ze Woezel weer in haar armen had. 'Ik heb hem gelijk meegenomen en in bad gedaan.' Een dag later is Woezel nog steeds moe van zijn avontuur.