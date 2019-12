Estavana Polman én wij zijn wereldkampioen handbal!

Het moest drie keer scheepsrecht worden. Oranje had zijn twee eerdere handbalfinales, het WK van 2015 en het EK van 2016, verloren. In beide gevallen was Noorwegen sterker.

Van deze vrouwen had Polman cs. dit jaar nota bene gewonnen in de poulefase, 30-28. Nu was Spanje in het laatste WK-duel de tegenstander. Van de laatste vijf ontmoetingen met Spanje had Nederland er vier gewonnen. De belangrijkste eindigde in de wereldtitel.

Saillant detail: in zijn enige WK-finale in 2010 verloor voetballer Rafaël van der Vaart van Spanje; Van der Vaart is de levenspartner van Polman. Samen zijn ze de ouders van de in 2017 geboren Jesslynn.

Beter begin Spanje

Het zag er voor Oranje aanvankelijk slecht uit. De openingsfase was voor de Spaansen. Die leidden al snel met 5-2. Met haar eerste treffer in de finale bracht Polman de marge terug naar twee treffers, 9-7.

De Arnhemse, in de finale goed voor negen treffers, was ook verantwoordelijk voor de aansluitingstreffer, 9-8. Na zeventien minuten stond Oranje door een treffer van Lois Abbingh naast de Spaansen. Pas de dertiende treffer van Oranje betekende de eerste voorsprong, 13-12.

Estavana Polman schitterende ooit in het programma Clubgenoten van Omroep Gelderland.

Winnende strafworp Abbingh

Na de hervatting gaf Nederland de winst niet meer weg. Via 22-17, 26-24 en 28-27 bleef de ploeg van de Franse bondscoach Emmanuel Mayonnade aan de goede kant van de score. Tot het 29-29 werd en de finale vanaf zeven meter door Lois Abbingh werd beslist.

Estavana Polman was niet de enige Gelderse in het handbalteam. Dione Housheer uit Ulft maakte ook deel uit van de WK-selectie. Door de zege is Oranje geplaatst voor de Olympische Spelen, volgend jaar in Tokio. Ook ligt voor Nederland een ticket klaar voor het volgende WK, in 2021 in Spanje. Polman werd in Japan uitgeroepen tot meest waardevolle speelster van het WK.

