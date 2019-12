15 graden op dinsdag! Maar ook het allerlaatste weerpraatje van Britta bij André

Maar we vallen eerst even met de deur in huis: dinsdag wordt het 14 à 15 graden in de provincie. En dat een week voor Kerstmis.

Zoals bekend houdt de samenwerking van Omroep Gelderland op met het bedrijf van Britta van Gendt, MeteoGroup in Wageningen. De weermensen gaan aan de slag in Hilversum voor Talpa, dat Radio 538 en Sky Radio in het pakket heeft.

'We spreken elkaar nu voor het laatst', beaamde Britta van Gendt die in de uitzending Muziekcadeau nog even inging op het afscheid. 'We werken nu deels in Hilversum en ook nog hier in Wageningen. Ik zit nu helemaal alleen in het pand hier.'

Britta van Gendt en André Kuiper. Foto: Facebook/André Kuiper

Dubbele cijfers

Van Gendt had wel voor even prachtig weer in het vooruitzicht tijdens hun laatste radio-onderonsje. 'Vanmiddag kunnen we in de dubbele cijfers terechtkomen, op sommige plaatsen. Er staat wel een stevig windje en vanuit het zuidwesten komen enkele lokale buien onze kant op, mogelijk met een klap onweer. Maar dat is heel lokaal.'

En dan de dinsdag. Voordat we ons die dag in de lente storten, moeten we ons door een druilerige maandag worstelen met 8 à 9 graden en met motregen.

En krijgen we toch een witte kerst? Van Gendt: 'Er zijn modellen die laten zien dat het rond de feestdagen koud kan zijn. Maar sneeuw? Die kans is toch wel klein.'