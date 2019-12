Meer treinen van Harderwijk en Nijkerk naar Amersfoort; overstappen Apeldoorn-Deventer

Het nieuwe spoorboekje van de NS verandert in heel het land niet veel, maar wel voor Harderwijkers en Nijkerkers. Er gaan vier extra treinen rijden in de ochtend- en avondspits van en naar Amersfoort. Ook slaat de Sprinter Putten, Ermelo en twee kleine stations van Amersfoort over, zodat die trein tien minuten sneller wordt dan voorheen.

Een andere verandering in de nieuwe dienstregeling is dat er voortaan geen rechtstreekse verbinding is tussen Deventer-Apeldoorn en Amsterdam, maar dat die trein nu naar Utrecht gaat. Volgens de NS was er meer vraag naar een rechtstreekse verbinding tussen Apeldoorn en Utrecht.

De grootste verandering in het land is dat er tussen Amersfoort en Utrecht zes intercity's per uur gaan rijden, waardoor mensen meer kans op een zitplaats hebben. Nu rijden er op dat traject elk uur nog vier intercity's.

Spoorboekje 2020: tienminutentrein vanaf Arnhem?

De eerstvolgende grote aanpassing in het spoorboekje verwacht de NS over twee jaar te kunnen aankondigen. Het is de verwachting dat dan bekend wordt gemaakt dat tussen Schiphol, Utrecht en Arnhem de tienminutentrein gaat rijden.

In Harderwijk en Nijkerk worden de extra treinen maandag feestelijk gevierd op de beide stations door de respectievelijke burgemeesters en de NS.