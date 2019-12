Wouter was een meer dan talentvolle hardloper, nu heeft hij MS

Ooit liep hij 5 kilometer in 16 minuten en 30 seconden. Wouter Kreeft was meer dan een talentvolle hardloper. Vooral in veldlopen stond hij zijn mannetje. Tot het noodlot toesloeg. Wouter kreeg MS. Tien jaar na deze diagnose loopt de inwoner van Ellecom opnieuw 5 kilometer en dat doet hij tijdens het Rondje Nederland in het Nederlands Openluchtmuseum. 'Ik hoop dat ik binnen drie kwartier binnen ben.'

Wouter Kreeft, bestuurskundige van inmiddels 38 jaar, was in zijn jeugd de snelste veldloper van Nederland. Hij won als 15-jarige de fameuze Sylvestercross in Soest.

Hardlopen was het liefste dat hij deed en Kreeft laat zich, sinds hij tien jaar geleden door MS werd geveld, niet afschrikken. Maar de Ellecommer moet er keihard voor werken. 'Ik heb bij het bewegen zelf geen hulp nodig, maar de snelheid van toen heb ik uiteraard niet meer. Ik zit nu op ongeveer 7 kilometer per uur.'

Toen Kreeft gezond was had hij een persoonlijk record op de 5 kilometer van 16 minuten en 30 seconden. Dat is ruim 18 kilometer per uur.

Ik zei meteen: ik ga genezen Wouter Kreeft

Vele mensen belanden in een diep dal na een slechtnieuwsgesprek. Wouter Kreeft niet, in maart 2010 toen artsen hem vertelden dat hij MS had. 'Ik zei meteen: ik ga genezen. Nee, ik was niet in paniek. Ik besloot mijn lijf te resetten.' Op zijn website schrijft hij: 'De diagnose was een optelsom van een hoop onverwerkte emoties die in lichaam en geest waren vast gaan zitten.'

Zie ook: Wat is MS?

MS is een auto-immuunziekte. Dat betekent dat het afweersysteem de eigen zenuwcellen aanvalt. Ons land kent zo'n 17.000 patiënten met deze ziekte aan het centrale zenuwstelsel. Per jaar komen er zo’n achthonderd nieuwe patiënten bij. Doorgaans komen de eerste symptomen wanneer mensen tussen 20 en 40 jaar oud zijn, Wouter Kreeft was eind twintig.

Hij belandde door zijn ziekte in de bijstand. Wie wil er nu werken met iemand die ziek is? Hoe moest hij verder? Kreeft wist het niet. Jan Nouwen en Eugenie van Ruitenbeek uit Dieren gaven hem een duw in de goede richting. Beiden hebben zich gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die vastzitten in hun persoonlijke ontwikkeling. Ze maken daarbij gebruik van EEG-onderzoek. Een EEG meet hersenactiviteit elektrisch.

'Wouter is een bron van inspiratie'

Van Ruitenbeek legt uit: 'Ik kwam Wouter tegen in de sportschool in Dieren. Ik vond hem eerst een beetje raar, omdat hij niet goed zijn woorden kwam. Toen ik hoorde wat hij had en wat hem dwars zat, wilden Jan en ik dolgraag in Wouters hoofd kijken. We ontdekten dat zijn linker- en rechterhersenhelft instabiel waren.'

Maar die beide hersenhelften konden wel worden getraind en dat hebben Nouwen en Van Ruitenbeek met Kreeft gedaan. 'Hij kan nu zijn hoofd kalmeren en rustig worden bij stress.'

De training werd beëindigd en Wouter Kreeft kon verder met zijn leven. Totdat hun wegen weer kruisten. Van Ruitenbeek: 'Wouter vertelde dat hij in bijstand zat en daar wilde hij uit. Of we hem met zijn cv wilden helpen. Hij had MS daar bewust uit gelaten, want Wouter wilde niet meer weggezet worden als patiënt.'

is een wandelend cv en zijn passie en doorzettingsvermogen zijn juist bijzonder Eugenie van Ruitenbeek

De Dierense therapeute was daar verwonderd over. 'Hij is een wandelend cv en zijn passie en doorzettingsvermogen zijn juist bijzonder. Mensen kunnen veel van hem leren. Hij is een inspiratiebron. Zo had hij zichzelf nog niet bekeken.'

Een nieuwe alinea op Wouter Kreefts cv was in de maak; weer meedoen aan een hardloopwedstrijd. Dat wordt het Rondje Nederland op 22 maart in het Openluchtmuseum in Arnhem. 'Ik weet dat het me weer zal lukken om 5 kilometer te lopen.'

Kreeft wordt bijgestaan door de Rhedense fysiotherapeut Koen van Lith. Die helpt hem bij zijn trainingen om één rondje van 5 kilometer te volbrengen. Vijf dagen per week kun je de Ellecommer vinden in de sportschool. Over het Rondje Nederland zegt hij nu: 'Ik weet dat ik het kan. Maar niet in 16 minuten. Ik hoop dat ik binnen drie kwartier binnen ben.'

Wil je de belevenissen van Wouter in aanloop naar het Rondje Nederland volgen? Hij heeft een YouTube-kanaal.