Druk avondje voor brandweer met omwaaiend hout én hond Woezel

In verschillende plaatsen in de Stedendriehoek en het oosten van de provincie is de brandweer zaterdagavond druk geweest met takken en bomen die over wegen waren gewaaid. Én met de redding van hond Woezel uit een Gorsselse put.

Het onstuimige weer sloeg toe in Ruurlo, waar de brandweer een berk verwijderde die over de weg zakte. In Eibergen waaiden takken over de Kiefteweg. In Apeldoorn moest de brandweer naar stormschade aan de Ordermolenweg, en achter het Shell pompstation aan de Europaweg bij Ugchelen lag een boom over de ventweg.

In Etten rukte de brandweer van Silvolde uit omdat een boom over het fietspad aan de Ulftsestraat was gewaaid. De meest dankbare klus, maar ook de smerigste, was voor de brandweer in Gorssel. Hond Woezel was daar in een put met drek terecht gekomen. Het vrouwtje van Woezel die de hond al een paar uur miste, vond het beestje helemaal achter in de put. Na een goede wasbeurt huppelde Woezel weer vrolijk rond.