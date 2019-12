Winst Vitesse bij FC Twente is 'bevrijding', maar crisis nog niet voorbij

'Natuurlijk is de overwinning heerlijk als je ziet in welke situatie we zitten. Maar als je kijkt naar onze eerste helft: die was heel erg slecht. We kunnen veel beter, we waren heel erg slordig en dan redt doelman Pasveer ons', stelt interim-coach Oosting.

En dat doet de doelman in de tweede helft eigenlijk ook als hij met een lange bal op Linssen de ban breekt. Voor de vierde keer dit seizoen is een lange trap van Pasveer een assist op een goal. 'Het is mooi om zo effectief te zijn als keeper. Het is wel een wapen. Het is mooi dat het telkens lukt, want het zijn bewuste ballen, ik schiet ze niet lukraak naar voren.'

'Misschien wel niet te verdedigen'

Drie van die vier lange ballen waren op Linssen dit seizoen. 'Ja, ik ben blij dat hij het zo goed aanvoelt. We hebben een goede klik. Of de tegenstander dit niet een keer door moet hebben? Misschien is het wel niet te verdedigen', lacht de doelman.

Met zijn vier assist lijkt Pasveer onderweg naar de recordboeken. 'Ik heb net ook maar afgesproken dat ik de eerste penaltynemer wordt op de lijst.'

Niet uit crisis

Hoewel er lachende gezichten waren na de overwinning, is er ook het besef bij Vitesse dat de crisis nog niet voorbij is. 'Dat is absoluut niet het geval op basis van één wedstrijd. Wij willen een rol van betekenis spelen in de eredivisie, we moeten meer gaan winnen. Het is er nu pas één hè? We proberen deze lijn wel door te trekken', aldus de Emmense hoofdcoach.