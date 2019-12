Spectaculaire ontsteking verlichting 'mooiste kerktoren van Nederland'

Door: Ellen Kamphorst in samenwerking met Nijkerk.nieuws.nl

Alle aanwezigen telden samen de lasershow die op de kerk geprojecteerd was af van tien naar nul om uiteindelijk in een gezamelijk ooh en aah te eindigen toen de lichten eindelijk brandde. Voor de hoofdrolspelers in dit verhaal een heel bijzonder moment.

Ruim 60 jaar heeft Woutje Hamstra al vanuit haar tuin zicht op de toren, waar ze pal onder woont. Zij was het die haar zoons aanspoorde om de toren van de Grote Kerk aan te melden voor een wedstrijd voor de 'Mooiste kerktoren van Nederland.' Henry Hamstra en zijn inmiddels overleden broer moedigden iedereen aan te stemmen en dat werkte: de toren won in 2012 die begeerde titel.

Nieuwe verlichting als eerbetoon

De afgelopen jaren zette Henry zich met een hele groep enthousiastelingen in om de torenverlichting te vernieuwen. Dat dat is gelukt is een cadeau aan zijn broer, zijn stad en zijn moeder. Woutje Hamstra kreeg dan ook de eer om op de knop te drukken.

Een groot deel van de Nijkerkse bevolking en middenstand heeft meebetaald aan de verlichting. Zo is er geld ingezameld door de verkoop van onder andere chocola en koek door lokale ondernemers. Er was een diner in de toren en liefhebbers van de toren konden een penning kopen. Daarnaast kwam er geld van de ondernemersvereniging en de rotary. Alles bij elkaar leverde die acties 45.000 euro op.

Ondernemer en multimiljonair Gerard den Tweel schonk de laatste 35.000 euro die de stichting nodig had om de verlichting aan te schaffen. Van den Tweel is een echte Nijkerker: 'Als ik de toren zie, dan ben ik thuis.'

