Vitesse stapt even uit crisis met eerste winst in zeven wedstrijden

Zie ook: TERUGLEZEN | Vitesse wint na zeven wedstrijden eindelijk weer eens: 0-3 bij FC Twente

De eerste helft gebeurde er niet veel in Twente. Beide ploegen vochten veel duels met elkaar uit, maar echte kansen kreeg Vitesse niet. Een schot van Keisuke Honda in de 36e minuut was het eerste gevaar van Arnhemse kant.



FC Twente kreeg in de openingsfase wel een goede kans, maar Pasveer kon redding brengen op een goed schot van Aitor. De Tukker was nog een keer belangrijk toen Nakamura alleen op hem af kwam stormen, maar ook nu won hij weer.

Tandem slaat weer toe

In de tweede helft startte Vitesse beter. Keisuke Honda plaatste eerst een hoekschop rechtstreeks op de paal en daarmee waren de Arnhemmers dichtbij de openingstreffer. Niet veel later was het alsnog raak. Pasveer wist (voor de zoveelste keer dit seizoen) met een lange bal Bryan Linssen te vinden. De kleine aanvaller wist keurig af te ronden.

Vitesse ging door. Een minuut later was Dicko dichtbij de 0-2, maar ook hij vond de paal. De Frans-Malinees kreeg enkele minuten later wel een herkansing na een goede bal van Foor, ditmaal faalde hij niet en schoot hij de tweede treffer binnen.

Debutant

Daarna ging Vitesse rustiger voetballen en kwam het zelfs op een 0-3 voorsprong toen Matavz de bal perfect klaar kon leggen voor Linssen. De aanvaller kon zo zijn tiende treffer van het seizoen binnen glijden.

Vervolgens wisselde trainer Joseph Oosting de goed spelende basisdebutant Patrick Vroegh. Hij werd vervangen door Yassin Oukili. De jeugdspeler mocht ook zijn debuut maken.

Er veranderde vervolgens niks meer aan de stand, waardoor Vitesse voor het eerst sinds 19 oktober weer eens een eredivisiewedstijd wist te winnen.