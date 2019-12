Dieseltankschip op de Waal was al eens eerder gestrand

Op de Waal is zaterdagavond een tankschip met diesel vastgelopen door een defect roer. Dat heeft Rijkswaterstaat (RWS) bevestigd. De tanker strandde tegen een krib die evenwijdig aan de stroming loopt, in Zennewijnen iets ten zuidwesten van Tiel. De binnenvaarttanker 'Eternity' is ook in april 2015 al eens vastgelopen. Dat gebeurde toen in Zeeland.

Volgens een woordvoerder van RWS heeft de tanker niet gelekt. Ook raakte er niemand gewond en had de overige scheepvaart geen last van de vastgelopen dieseltanker.

Rijkswaterstaat heeft het tankschip met twee bergingsschepen los getrokken. Daarna kon het schip op eigen kracht naar een overnachtingshaven in IJzendoorn bij Tiel varen, begeleid door de bergingsschepen. Het roer was intussen gerepareerd.

Ook bij de stranding in 2015 vervoerde het schip brandstof en heeft het niet gelekt. Of de oorzaak toen ook uitval van het roer was is nog onbekend.

Inspectie gaat schip controleren

De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat het schip volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat controleren. Als alles vervolgens in orde wordt bevonden, mag het schip verder varen.

Het schip is ruim 100 meter lang en 10 meter breed en heeft een tankinhoud van 3.800 kubieke meter. Het is in 2011 gebouwd in China en afgebouwd in het Brabantse Heusden, volgens de databank van vereniging 'De Binnenvaart'.