Tessie Savelkouls wint World Judo Masters

Judoka Tessie Savelkouls heeft de titel veroverd op de World Judo Masters in Qingdao (China) in de klasse boven 78 kilogram. In de finale versloeg de in Appeltern geboren judoka (27) Irina Kindzerska uit Azerbeidzjan met waza-ari.

Savelkouls is de derde Nederlandse judoka die goud pakte op de World Judo Masters. Vrijdag pakte Kim Polling de titel in de klasse tot 70 kilogram en eerder zaterdag deed Michael Korrel uit Oosterbeek dit in de klasse tot 100 kilogram.

Savelkouls had op weg naar de finale de Bosnische Larisa Ceric, de Française Julia Tolofua en Jelyzaveta Kalanina uit Oekraïne verslagen. In de halve finale klopte ze de Chinese Shiyan Xu met ippon. In de finale was ze duidelijk sterker dan haar opponente uit Azerbeidzjan, maar kwam de score pas in de extra tijd.