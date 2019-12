Onrust in Nunspeet om 'flatgebouw' op plek postkantoor

Het voormalige postkantoor in Nunspeet staat er vervallen bij en de meeste partijen vinden wel dat er iets moet veranderen, maar over de manier waarop is veel discussie.

De politiek is verdeeld: alleen de SGP is voor de bouw van 21 appartementen op de plek van het postkantoor. 'We krijgen hier een flatgebouw tegenover', omschrijft een van de overburen de frustratie. 'Dat past niet in Nunspeet.'

Ook over de parkeerruimte is discussie: een kelder is volgens wethouder Jaap Groothuis te duur. Maar PvdA, GroenLinks en het CDA willen dat de gemeente dat eist. Corrie Jansen (Gemeentebelang) vraagt zich af of er voldoende is gekeken naar de aanwezigheid van eekhoorns en vleermuizen. Zij geeft aan dat haar fractie op dit moment tegen het afgeven van de benodigde verklaring van geen bedenkingen is.

Bovendien vallen omwonenden over het feit dat de appartementen al te koop staan, terwijl de vergunning nog niet onherroepelijk is. 'Dat is hun keuze. Ik zou zelf wachten tot de vergunningen onherroepelijk zijn', zegt wethouder Groothuis.