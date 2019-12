En Vogue geeft concert in Arnhem

De meidengroep En Vogue treedt volgend jaar op in Musis in Arnhem. De verkoop van kaarten voor het concert op 12 juni van dit beroemde r&b-gezelschap uit de jaren negentig begint maandag.

En Vogue scoorde in die tijd megahits als Hold On, Free Your Mind en My Lovin' (You’re Never Gonna Get It).

De groep is een geesteskind van het duo Thomas McElroy en Denzil Foster. Die hielden in 1988 audities voor een meidengroep. Aanvankelijk was het de bedoeling om van En Vogue een trio te maken, maar het werd een groep met vier zangeressen: Cindy Herron, Maxine Jones, Terry Ellis en Dawn Robinson.

Tegenwoordig bestaat En Vogue uit Terry Ellis, Cindy Herron en Rhona Bennett.

Met Don't Let Go had de groep in Nederland het meeste succes. Het nummer kwam tot nummer 2 in de Top 40.

In 2018 bracht het drietal een nieuw studio-album uit: Electric Café.

De clip van En Vogue, Don't Let Go: