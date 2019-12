NEC-spits Romeny breekt door: 'Verliefd op de bal'

Ole Romeny is dit seizoen echt doorgebroken bij NEC. Maar de spits is zijn roots niet vergeten.

Hij komt dagelijks nog bij zijn oude club DVOL in Lent. 'Vanaf mijn achtste zit ik bij DVOL. Het voelt echt als mijn tweede huis, ik was hier altijd te vinden. Het is een drie minuten van mijn huis vandaan. Na school gingen we altijd hierheen en voetbalden we tot het donker werd. Op vrije dagen ga ik hier nog altijd lekker voetballen. DVOL betekent heel veel voor mij. Ik zat in een heel goed team met allemaal vrienden. Ik had heel veel plezier. Het is nog steeds leuk om de mensen hier te zien, altijd leuk om hier te komen.'

Puur Voetbal

Romeny gaat ook echt wat doen voor de club. 'Ze gaan hier beginnen met een voetbalschool. Puur Voetbal heet dat. Het is met jongere kinderen, meisjes en jongens techniektraining geven. Dat heb ik vroeger ook gehad, dan reed ik met mijn vader elke zondag naar Groesbeek. Daar heb ik echt veel aan gehad.'

Doorbraak bij NEC

De 19-jarige aanvaller beleeft zijn doorbraak bij NEC en is zelfs topscorer. 'Het gaat goed, het voetballen gaat lekker en ik scoor nu bij NEC. Ik moet die lijn doorzetten. Ik ben nog lang niet waar ik wil zijn. Vorig seizoen was het best zwaar. Dan moet je mentaal sterk zijn en dat hoort er ook bij. Ik ben altijd in mijzelf blijven geloven.'

'Ik ben al heel lang NEC fan. Toen ik klein was, ging ik met mijn vader al naar De Goffert. Om daar nu zelf te staan en daar te scoren voor die fans, dat is echt een droom en daar geniet ik echt van. NEC is een eredivisieclub, promoveren dat is echt mijn droom. Dan staat heel Nijmegen op zijn kop en staan we weer waar we horen. Dat moeten we waar zien te maken.'

Trucjes

'Op de trainingen bij NEC geef ik alles, maar op vrije dagen ben ik hier aan het voetballen. Als mijn vrienden niet kunnen, ga ik alleen. Ik vind het vooral heel leuk om met de bal bezig te zijn. Ik ben echt verliefd op die bal, ik kan er uren mee bezig zijn. Dat is mijn kracht, denk ik. Ik leef voor het voetbal, ik hou van de bal. Trucjes haal ik graag uit, ik doe soms wat in mij opkomt. Maar in profvoetbal gaat het ook om resultaat en rendement, je moet niet te frivool zijn. Het is geen speeltuin. Maar toen ik zeventien was, hield ik me daar niet mee bezig. Hakjes vond ik leuk en dat hoort ook bij mij, maar je moet wel weten wanneer. Dat gaat me nu beter af.'

'Ik doe er alles voor om met NEC de eredivisie te halen en dat kan nog steeds. Ik heb hier al zoveel meegemaakt in twee jaar bij het eerste elftal. Hele mooie momenten, maar ook dat de bus werd opgewacht. Dat hoort ook bij NEC. Het is een volksclub, de mensen geven veel om de club. Natuurlijk is het niet leuk om te zien hoeveel pijn het doet bij supporters al wij een belangrijke wedstrijd verliezen.'