Redder 'weeseieren' blikt terug op 'fantastisch jaar'

Luister naar de BuitenGewoon Radio-podcast waarin verslaggever Laurens Tijink met Piet terugblikt op de reddingsoperatie van de vier 'weeseieren' uit De Lutte:

Reddingsoperatie na doodschieten ooievaar

In De Lutte in Overijssel werd begin mei een mannetjesooievaar vanuit een auto doodgeschoten. Door het wegvallen van het mannetje was de kans groot dat ook het achtergebleven vrouwtje en de jongen in het ei het niet zouden redden. Het vrouwtje zou uitgeput kunnen raken doordat ze er helemaal alleen voor stond.

Vrijwilligers besloten in te grijpen. Met een hoogwerker werden de eieren uit het paalnest in De Lutte gehaald en naar Herwijnen vervoerd. Daar werden de eieren op de keukentafel bij Piet uitgebroed in een broedmachine. Via een livestream van Omroep Gelderland was te zien hoe de kuikens uit het ei kropen.

Timelapse:

Drie van de vier eieren kwamen uit. De jongen groeiden als kool. Niet zo gek als je ziet hoeveel voedsel de vogels in korte tijd naar binnen wisten te werken. Piet had zijn handen vol aan de kroost, maar genoot met volle teugen.

Video:

De ooievaars zijn uiteindelijk eind augustus met een grote groep vertrokken naar het zuiden om daar te overwinteren. Zoals Piet in de podcast beschrijft, was het voor hem een moment vol emoties. De reddingsoperatie van de weeseieren was met het vertrek van de vogels succesvol afgesloten. Piet kan niet wachten tot ze over een paar jaar, als ze zelf broedrijp zijn, weer terugkeren naar Herwijnen. Wie weet slagen de ooievaars er dan in om zelf een nest met jongen groot te brengen.

