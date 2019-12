Kinderen uit Zuid-Afrikaanse sloppenwijk zingen in Winterswijk

Het koor is een rechtstreeks gevolg van inspanningen van Gerben en Mieke Grooten uit Winterswijk die zich jaren geleden in Pretoria hebben gevestigd.

Ze trokken zich het lot van kinderen in een sloppenwijk bij Pretoria, Mamelodi, aan. 'In Nederland zijn voorzieningen vaak door de overheid geregeld', legde Gerben Grooten zaterdag uit op Radio Gelderland. 'In Zuid-Afrika nemen kerken heel veel van dit soort initiatieven voor hun rekening.'

En zo gebeurde het dat Gerben Grooten en zijn vrouw een project startten om kinderen in Mamelodi van de straat te krijgen met onder meer onderwijs. En twee jaar geleden kwam daar een muziekschool bij. 'De kinderen krijgen bijna elke dag muziekles', zegt Grooten.

En nu is er ook een koor, Viva Kids.

Gerben Grooten heeft een delegatie van het koor meegenomen voor een tournee door Duitsland. Dat er een eenmalig concert in Winterswijk tussenzit, is niet meer dan logisch. 'Het is voor Winterswijk geen ver-van-ons-bedshow', legde Gerben Grootens broer Leander uit op Radio Gelderland. 'Winterswijk draagt financieel bij aan het project van mijn broer in Zuid-Afrika.'

Het optreden van Viva Kids in de Zonnebrinkkerk is zondag om 15.00 uur. Publiek krijgt gratis kerstliedjes, Afrikaanse liederen en gospels te horen. Na Winterswijk zingt het kinderkoor op diverse plekken in Zuid-Duitsland.