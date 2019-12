Ralf Seuntjens begrijpt fans: 'Volledig terecht dat ze ons uitfluiten'

De Graafschap is van slag. Al vier duels niet gewonnen met voetbal dat vaak teleurstellend is. De aanhang mort: 'De eerste helft was ook De Graafschap onwaardig', zegt Mike Snoei.

Snoei laat zich geen sportieve crisis aanpraten. De trainer noemt de situatie nog niet zorgelijk. 'Dat gaat me te ver. Het is zo dat we nu drie keer gelijk spelen, maar we hebben pas één keer verloren. Goede selectie? Ja, dat heb ik ook nooit ontkend. We staan er nog steeds goed voor en zeker, er staat heus wel wat druk op want wij willen dit soort thuiswedstrijden gewoon winnen.'

De Graafschap kwam tegen Telstar niet verder dan 2-2. Diep in blessuretijd maakte Seuntjens nog de 2-2. De thuisploeg was na rust wel veel beter. 'Zij krijgen één kans in de tweede helft', zegt de aanvoerder en centrumspits. 'Gelukkig wordt het nog gelijk. Maar dat gebeurt ons te vaak die gelijke spelen en daar moet een snel een oplossing voor komen. We zitten in een klote fase.'

Snoei met Telstar coach Andries Jonker (foto Wil Kuijpers)

Onwaardig

Vrijdag wacht het laatste duel van 2019 in en tegen Volendam, dat nu naast De Graafschap is gekomen. Het verschil met Cambuur, dat verloor, is zes punten. De Graafschap verzuimde dus in te lopen en speelde vrijdagavond vooral voor rust belabberd. 'Dat was deze club onwaardig', vond ook Snoei. 'Er zat na een aardig begin ook een stuk frustratie in. We kwamen er met moeite doorheen.'

Het publiek floot De Graafschap uit. 'Volledig terecht dat ze ons uitfluiten. We moeten kritisch naar onszelf kijken. We zitten nu in een fase dat het niet meezit. Maar we moeten promoveren en dat blijven we ook uitspreken. Ik leg mezelf die druk in elk geval op, ik weet niet hoe dat met anderen zit.'

Hectische slotfase bij De Graafschap - Telstar

Snoei heeft het vaak over het falen in de afwerking. Het ontbreken van een killersmentaliteit. Ook tegen Telstar miste De Graafschap in de tweede helft weer volop kansen. 'Dat is toch echt een dingetje. Ze worden er een beetje moe van. Het is ook oervervelend, maar feit is dat we het weer niet afmaken na die 1-1. Dat kwam opnieuw enorm aan het licht.'