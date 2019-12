Dollemansrit met alcohol loopt niet goed af

De politie in Wageningen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de bestuurder van een auto bekeurd voor een reeks van overtredingen. Ook is hij zijn rijbewijs kwijt. Dit gebeurde na een achtervolging tussen Wageningen en Renkum waarbij een snelheid van meer dan 150 kilometer per uur werd behaald.

De achtervolging begon na een melding van een ruzie bij een café in Wageningen. Agenten die arriveerden zagen de verdachte vluchten. Ze besloten het slachtoffer van de ruzie bij te staan.

Enkele minuten later dook plotseling de verdachte op in een rode wagen. Die scheurde over de Ritzema Bosweg (N225) in de richting van Renkum. Agenten zetten de achtervolging in, maar kwamen amper dichterbij. Ondertussen was de snelheid op de N225 opgelopen tot boven de 150 kilometer per uur.

Over de kop

Uiteindelijk stopte de achtervolging in Renkum. De bestuurder wilde afslaan naar rechts, maar daar dacht de wagen anders over. De auto sloeg over de kop en strandde met het dak op het asfalt, midden op de weg.

De bestuurder probeerde uit de wagen te kruipen, maar agenten sloegen de man in de boeien. Hij was onder invloed van alcohol.