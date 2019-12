Debutant Proper lichtpuntje in donkere dagen NEC

Hij was meteen het lichtpuntje in de donkere periode waarin de club terecht is gekomen. 'Ik heb hele gemixte gevoelens. Prachtig om je debuut te maken, maar ik was liever met een beter resultaat van het veld gestapt. Het was een pittige wedstrijd, maar ik denk dat ik redelijk mee ging in het tempo. Ook in zo'n wedstrijd moet ik mijn taak uitvoeren en luchtduels horen erbij, daar ga ik al gewoon in mee.' Dirk Proper met Ole Romeny (foto: Broer van den Boom)

Proper is net weer aangesloten bij de trainingen na het WK onder 17. 'Ik was niet per se verrast, want als je op de bank mag zitten, getuigt dat al wel van vertrouwen dat de trainer je erbij willen hebben. Ik had niet verwacht dat ik zo vroeg al zou komen. Ik was alleen liever met de winst van het veld gestapt. Ik hoop dat ik nog vaker mag spelen en dat we dan meer punten gaan pakken.'