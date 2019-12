Van Landschoot haalt zijn gram maar baalt van nederlaag NEC

De Belg leidde de 1-2 tegen Almere City in en zorgde zelf voor de 2-2. 'Dan denken we erop en erover en krijgen we ongelukkig een derde doelpunt binnen. En dan weet je dat het heel moeilijk wordt. Ik denk dat we goed aan de wedstrijd beginnen en de betere zijn. Maar we maken de kansen niet af en het eerste gevaar van hen is direct doelpunt. Hun tweede kans is opnieuw raak. Dat is ontzettend zuur, maar we geloven er nog in en komen wel terug.'

Drie punten nemen

Van Landschoot stond ernaast. 'Ik was de laatste weken niet top zoals ik moet zijn. Ik begreep de keuze van de coach. Maar dan moet je keihard werken. Ongelukkig dat ik erin moet voor Tom Overtoom, want die stond goed te spelen. Maar ik moest dan tonen dat er ik nog stond en dat ze op mij konden rekenen. Alleen is deze nederlaag echt onnodig. Dan volgende week maar in Eindhoven. Geen excuses, niks te zeggen, het is absoluut noodzakelijk dat we dan de drie punten nemen. Dat had vandaag al gemoeten.'

Onverdiend

Trainer François Gesthuizen vond de nederlaag hoogst onverdiend. 'Ik denk dat wij de eerste helft met 1-0 of 2-0 voor moeten staan. Zij schieten twee keer op doel en dat waren twee goals. Dan zie je dat het in de koppies gaat zitten, het vertrouwen wordt minder en dan wordt het onrustig en moeizaam. Dan komen we terug tot 2-2 en dan denk je de derde te gaan maken. Maar dan werken we een bal slecht weg, noem het onvolwassenheid en dan wordt het 2-3. Wij hebben nog een aantal kansen gehad, maar scoren dan niet. Al met al een dik onverdiende nederlaag. De derde op rij, ja. Vooral die van vandaag is echt zuur, echt vervelend.' v.l.n.r. Rogier Meijer, François Gesthuizen en Adrie Bogers (foto: Broer van den Boom)