Knotsgekke slotfase levert De Graafschap nog punt op (2-2)

De Graafschap bakte er niets van in de gezapige eerste helft. Het begin was nog veelbelovend met dreigende momenten van Helmer die de voorkeur kreeg boven Nijland. De Graafschap slaagde er niet in om een hoog tempo te ontwikkelen en was vooral slordig aan de bal. Na een redelijke openingsfase zakte de ploeg van trainer Snoei ver weg tot een bedenkelijk niveau.

Telstar kwam zelfs op voorsprong. Uit corner kopte Benamar raak. Van de Pavert wilde de bal nog voor de lijn weghalen, maar dat mislukte. De Graafschap werd daarna alleen nog gevaarlijk via verdediger Van Huizen die van dichtbij op Van der Maaten stuitte. De thuisploeg, gesteund door ruim 9 duizend toeschouwers, acteerden plichtmatig en zonder enige creativiteit. Vooral Hamdaoui stelde hevig teleur. Onder een striemend fluitconcert verlieten de spelers het veld.

Getergde Nijland

In de rust heeft het ongetwijfeld flink geknetterd, want De Graafschap kwam een stuk feller uit de kleedkamer. Na een aantal mogelijkheden voor Owusu bracht Snoei Stef Nijland. De getergde Groninger kreeg een kans op aangeven van Van den Boomen en raakte de lat. Maar even later was het wel raak. Owusu scoorde en De Graafschap kwam verdiend langszij.

De Superboeren waren na rust veel beter en stapelden kans op kans. Maar zoals zo vaak ontbrak het aan de juiste afwerking. In de slotfase faalde De Graafschap opnieuw. Van de Pavert zag een kopbal niet tegen de touwen spatten en ook Tutuarima was tot twee maal toe dichtbij de winst.

Seuntjens redt punt

De slotfase was vervolgens knotsgek. Reda Kharchoch leek De Graafschap opnieuw in diepe rouw te dompelen, maar in blessuretijd kreeg de thuisploeg toch nog loon naar werken. Ralf Seuntjens zorgde voor de 2-2 waarmee de Achterhoekers misschien te weinig kregen, maar ook de rekening gepresenteerd kregen voor het onbenut laten van opnieuw veel kansen.