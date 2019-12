Supermarkt Wijchen overvallen, daders op de vlucht

De politie zoekt twee of drie mannen die vrijdagavond een overval hebben gepleegd op supermarkt Jan Linders in Wijchen. In de Burgernetmelding drukt de politie het publiek op het hart de mannen niet zelf te benaderen.

De oproep werd iets na 20.00 uur gedaan. In het signalement staat dat de mannen blank zijn en dat één van hen slank is en een zwart vest draagt met capuchon en bivakmuts.

De politie is in groten getale aanwezig en doet onderzoek bij de Jan Linders. Rond 21.00 uur was de politie er nog niet in geslaagd de verdachten op te sporen. Of er geld is buitgemaakt bij de overval en of de mannen gewapend zijn, is niet bekend.