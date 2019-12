Samen voelen kinderen en ouderen met dementie zich vrij

door Rik Kapitein

'We willen met dit project kinderen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met ouderen met dementie', vertelt juf Marije van Duijn. 'We worden allemaal ouder en daar krijgen ze daar thuis ook vaker mee te maken: een opa of oma die Alzheimer krijgt. Op deze manier leren ze op een speelse manier wat dat is en hoe die oudere daarmee omgaat.'

Van Duijn is met groep 3 van basisschool Innova op bezoek in De Voord. De leerlingen en de ouderen zijn samen druk bezig met het versieren van kerstbomen: ze hangen sterren op en dopen pinda's in de pindakaas. 'Dat is voor de vogels', zegt één van de kinderen. Het meisje is druk in gesprek met twee ouderen. 'We zijn lekker aan het kletsen en af en toe snoepen we een beetje van de pindakaas', vertelt ze.

'Ouderen leven helemaal op'

De ouderen genieten zichtbaar van de aanwezigheid van de kinderen. 'Je ziet de ouderen helemaal opleven', vertelt Margriet Zandbergen, die het project 'Jong adopteert Oud' namens De Voord coördineert. Ze wijst naar een bewoonster. 'Die vrouw praat normaal gesproken bijna niet, maar nu heeft ze het heel gezellig met de kinderen.'

De tekst gaat verder onder de video:

'Je ziet een glimlach op het gezicht van de ouderen, en dat allemaal door de interactie met de kinderen. De ouderen gaan weer helemaal in de verzorgende rol, en de kinderen helpen hen waar dat nodig is.'

Juf Van Duijn ziet dat het niet alleen de ouderen zijn die er van genieten. 'Wij hebben ook leerlingen die normaal gesproken helemaal niet veel praten, maar die dat hier wel doen. Dat is een prachtig effect van dit project.'

Elke maand een andere groep

Het project loopt sinds oktober. Elke maand gaat een andere groep leerlingen naar De Voord. 'We zijn begonnen met groep 1, daarmee hebben we geknutseld', vertelt Zandbergen. 'Nu is groep 3 aan de beurt en zo gaan we verder tot en met groep 8. Daarmee gaan we pannenkoeken bakken.'

Voor de kinderen van groep 3 is het een hele belevenis, ziet ook Van Duijn. 'Van tevoren komt er steeds iemand van Alzheimer Nederland iets vertellen over de ziekte. Daarna gaan deze kinderen spelenderwijs leren hoe ze met deze mensen om moeten gaan.' Het meisje weet nog dat de man van Alzheimer Nederland langskwam. 'Die vertelde dat, als wij de oudere mensen iets willen vragen, zij dat heel snel weer vergeten.'

De kinderen van groep 3 hebben hun kerstboom af en gaan weer naar huis. In januari is het de beurt aan groep 4. En na dit jaar? 'Dat moeten we nog evalueren, maar ik hoop wel dat we dit project voort kunnen zetten', zegt Zandbergen.