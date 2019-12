Gelderse sporters klaar voor Tokio 2020

Vier jaar lang alles in het teken zetten van dat ene doel. Vier jaar lang trainen, trainen en nog eens trainen om in de zomer van 2020 het allerbeste uit jezelf te halen en te schitteren op het Olympisch podium. Dat is precies wat de topsporters aan tafel willen bereiken.

Selena Piek

De 28-jarige Selena Piek is een bekend gezicht in de badmintonwereld. De Arnhemse heeft inmiddels een karrenvracht aan medailles gewonnen op nationaal niveau en op EK's. Ze hoopt in Tokio hogen ogen te kunnen gooien in de dubbel en het gemengd dubbelspel, maar ze weet pas in mei 2010 of ze daadwerkelijk naar de Spelen gaat.

'Je moet bij de beste dertien koppels van de wereld horen, op een geschoonde lijst. Er mogen geen vier Japanse koppels naar de Spelen. Die periode na mei is zenuwslopend, want je moet presteren. Onze ranking wordt bepaald aan de hand van de tien beste toernooien.'

Voor Piek wordt een medaille behalen moeilijk, omdat er vooral uit Azië ontzettend veel wereldtoppers komen, maar tegelijkertijd biedt de opzet van het Olympisch toernooi ook heel veel kansen. Er wordt namelijk gespeeld in poules en in plaats van 32 of 64 deelnemers doen er tijdens de Spelen maar zestien duo's mee.

Selena en haar partners in het dames dubbel en het gemengd dubbel gaan in Tokio als outsiders voor een medaille. Om Tokio te halen moet Piek zich komend halfjaar bij de beste twaalf duo's ter wereld weten te spelen en vooralsnog ligt zij op schema.

Judy Baauw

Vier jaar geleden liep Judy Baauw de Spelen in Rio op een haar na mis, maar die teleurstelling was voor haar wel de aanleiding om een poging te doen zich voor de volgende Olympische Spelen te plaatsen. Tot aan Rio combineerde de Zoelmondse haar sport met een hbo-opleiding fysiotherapie, maar de nu 25-jarige Judy behaalde zet sinds het behalen van haar diploma vol in op haar sport. En met succes, want inmiddels schurkt ze tegen de wereldtop aan.

Judy won dit jaar een wereldbekerwedstrijd en veroverde in 2018 al eens een bronzen medaille op het WK in Bakoe. Ze gaat naar Tokio met het doel een medaille te halen. De kans dat Baauw naar Tokio mag is groot, want daarvoor moet ze bij de beste drie Nederlandse rijdsters zitten.

En het moet wel heel gek lopen, wil dat niet het geval zijn. 'De kans zit er dik in. Ik heb dit jaar weer laten zien dat ik bij de besten ter wereld hoor. Zo'n medaille zit er zeker in', zei ze vrijdag in De Week van Gelderland.

Wat mag er in haar koffer voor Tokio absoluut niet ontbreken? 'BMX is een individuele sport en je bent dus best wel veel op jezelf aangewezen. Maar in hotels zitten we met ons team wel vaak samen en daarom neem ik altijd spelletjes mee in mijn koffer. Dus die mogen in Tokio absoluut niet ontbreken.'

Julia van der Sprong

Voor Julia waren schaatsen, hockeyen en skeeleren jarenlang haar favoriete sporten. Ze deed niets liever, maar nadat ze van de een op andere dag een dwarslaesie opliep veranderde haar wereld totaal. Sporten zoals ze gewend was ging niet meer en een lang revalidatieproces volgde. 'In het revalidatiecentrum konden we allerlei sporten proberen. Ik vond een teamsport en een balsport het leukst, zo ben ik het wereldje ingerold.'

Inmiddels schijnt de zon gelukkig weer voor de 20-jarige. Ze heeft zich met het Nederlands rolstoelbasketbalteam naar de wereldtitel geknokt en mag in augustus naar Tokio. Als Europees- en wereldkampioen hebben zij en haar teamgenoten maar een doel: goud.