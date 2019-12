Yvonne bouwt indrukwekkend kerstdorp in Beusichem: 'Met sommige poppetjes krijg je toch een band'

Een bevroren vijver met schaatsende kinderen, een skihelling in een besneeuwd bos en twee kaasdragers die aan het werk zijn: hoe langer je kijkt naar het kerstdorp van Yvonne Netten-van Beek, hoe meer details opvallen. Een groot deel van de woonkamer van Theo en Yvonne Netten wordt in beslag genomen door het enorme tafereel bovenop een tafel.

Begin oktober is ze begonnen met bouwen. 'Elk jaar probeer ik mezelf te verbeteren. Steeds meer de details uit te werken.' De huisjes en poppetjes koopt ze, maar alle straatsteentjes en stoeptegels tekent en verft ze zelf; ze snijdt mos en legt onder de tafels een complete bekabeling aan voor alle straatlantaarns.

Rust in het dorp

Kerstmuziek en draaiende attracties heeft ze niet. 'Het is geen kermis! Ik wil rust in mijn dorp. Ik ken mensen die zoveel geluid en beweging hebben, dat ze 's avonds als ze op de bank zitten het kerstdorp uitzetten; dat is toch zonde!'

Ze is al ruim twintig jaar bezig en heeft in die jaren meerdere 'behoorlijk grote' prijzen gewonnen bij tuincentra. 'Maar daar doe ik het niet voor. Ik geniet zelf enorm van het bouwen en kan er uren mee bezig zijn. En dan de verbazing van de mensen die komen kijken, dat is prachtig.'

Trots

Haar man vindt haar hobby net zo leuk en is enorm trots op haar. 'Hij helpt me ook met het opbouwen.'

In februari gaat alles weer de verpakking in; tot die tijd zijn kijkers welkom in Beusichem. Geïnteresseerd? Stuur Yvonne dan eerst even een berichtje.