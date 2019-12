Crescentpark Drielanden Harderwijk officieel open

Wethouder Bert van Bijsteren van Harderwijk opende vrijdag officieel het Crescentpark naast het nieuwe deel Harderweide in de wijk Drielanden. Er waren vanaf 11:00 uur al diverse activiteiten in het kader van de opening. Zo vonden er hondentrainingen plaats en waren er op het park obstacle runs.

De kenmerkende houten brug in het park was al eerder voor gebruik geopend. Op 15 juli brachten wethouder Bert van Bijsteren en de heemraad van het Waterschap Vallei-Veluwe een werkbezoek aan het Crescentpark. Aanleiding was toen de nieuwe loopbrug in het park. Afgelopen periode zijn nog enkele noodzakelijke werkzaamheden verricht. Het park was ondertussen wel toegankelijk.

In het park is ruimte voor recreëren en er is een hondenstrand. De omwonenden hebben hier vol enthousiasme gebruik van gemaakt. Met het Crescentpark wordt ingespeeld op een verantwoord en toekomstbestendig waterbeheer gecombineerd met een uitgebreide recreatieve functie. Samen met inwoners en een adviesbureau is de inrichting van de wijk uitgewerkt.