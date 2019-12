Verliest Hattem tweede tankspuitauto?

Tijdens de raadsvergadering van maandag 16 december staat de toekomstvisie Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) op de agenda. VNOG is de organisatie in de regio voor samenwerking aan veiligheid. Een van de punten die ter discussie staan, is het nieuwe dekkings- en spreidingsplan van de VNOG voor de brandweer.

Inleveren tankautospuit

De financiële situatie van de VNOG-organisatie is op het moment nog gezond, maar is in de toekomst in gevaar. Daarom ligt er nu een nieuwe Toekomstvisie en meerjarenbegroting waarin wordt uitgegaan van een forse bezuiniging bij de brandweer in de VNOG regio. Voor Hattem zou dit betekenen dat het brandweerkorps een van de twee tankautospuiten (TAS) kwijtraakt.

Veiligheidsrisico’s Hattem

Oud-raadslid namens de CU, Gert Kers, maakt zich enorm zorgen over de voorgenomen bezuinigingen en heeft hierover een brief aan de redactie van RTV Hattem gestuurd én aan de Gemeenteraad. Volgens Kers heeft Hattem 'een prachtige, maar voor brand kwetsbare binnenstad met jaarlijks vele evenementen (met veel bezoekers).' Maar er zijn meer (brand)veiligheidrisico’s, aldus Kers, vanwege de ligging aan de A28/A50 in een bosrijk gebied, de bedrijven en (relatief veel rietgedekte) woningen en een verouderd woonzorgcentrum.

Half uur aanrijtijd

Tijdens de commissievergadering van maandag 2 december zijn vragen gesteld en er is een gesprek geweest met de directeur van de VNOG, Diemer Kransen. De antwoorden die Kransen gaf, stelden Kers niet gerust. Kers is blij dat het brandweerkorps in Hattem goed getraind en op volle sterkte is waardoor de brandweerlieden ook overdag de 1e en 2e TAS gemakkelijk kunnen bezetten. Het korps in Hattem bestaat uit 27 mensen. Zij zijn onderverdeeld in drie groepen en staan 24 uur per dag, het hele jaar, klaar voor iedereen.

Brandweerkorpsen helpen elkaar zo nodig en voor het korps in Hattem betekent dit dat de TAS regelmatig wordt ingezet om het korps in Zwolle te ondersteunen. Dat kan met 1 TAS niet meer. Sterker nog, Hattem zou bij een (middel)grote brand voortaan een tweede TAS uit Wezep, Zwolle en/of Wapenveld nodig hebben. Volgens Kransen (directeur VNOG) kan op iedere plek binnen de VNOG-regio bij een incident 4 Tankautospuiten binnen een half uur aanwezig zijn en dat is volgens Kers te laat.

Wegbezuinigen is risico

In geval van brand telt namelijk elke seconde, zeker in een oude binnenstadskern als Hattem. Dit bleek 28 februari van dit jaar toen een pand aan de Markt in brand stond en grote schade aan omliggende panden voorkomen kon worden door het snel te plaatse zijn van de brandweer. Het wegbezuinigen van 1 TAS is wat dat aangaat een behoorlijk risico, volgens Kers, ondanks de toezegging van Kransen.

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) bestaat uit 22 gemeenten. Het bestuur van de VNOG, het Algemeen Bestuur, bestaat uit de 22 burgemeesters van de gemeenten, waaronder Hattem. Kijk ook op www.vnog.nl