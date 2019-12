Buurtwachters Barneveld pakken auto inbrekers aan

In 2018 werden in Barneveld 131 auto inbraken gepleegd. Dit aantal moet omlaag, vinden de buurtwachters. Samen met de gemeente hebben ze daarom een pilot gehouden met een speciale sensor. 'Het is een klein kastje dat je in je auto kunt verstoppen', legt buurtwacht René Oosterom uit. 'Op het moment dat de sensor beweging aan je auto voelt, krijg je op je telefoon een alarm.'

Heterdaad

Het afgelopen jaar hebben de buurtwachters in samenwerking met de gemeente een pilot gehouden onder vijftig auto-eigenaren. 'Er is tijdens de pilot één auto inbraak door de sensor voorkomen', vertelt Oosterom trots. 'Een inwoner uit Voorthuizen kreeg midden in de nacht een melding en belde gelijk de politie. Helaas ging de dief er als een speer vandoor waardoor hij ontkwam. Maar gelukkig had hij door de melding te weinig tijd om in de auto in te breken.'

Uitbreiden

Nu de pilot voorbij is, willen de buurtwachters het project uitbreiden. Ze zoeken daarom inwoners van Barneveld die ook een sensor willen. 'In januari gaan we met de leverancier om de tafel om te kijken of we meerdere sensoren voor een gunstig tarief kunnen inkopen', legt Oosterom uit. 'En als er meer sensoren uitgezet worden, dan is de kans op autodiefstal in Barneveld ook kleiner.'