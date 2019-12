Kerstconcoursen afgelast vanwege paardenziekte

Een aantal kerstconcoursen voor paarden in Gelderland gaat niet door, omdat net over de grens in Duitsland de zeer besmettelijke ziekte rhinopneumonie is uitgebroken. In Duitsland zijn al meer dan tien paarden overleden aan de virusinfectie. In Nederland zijn er nog geen gevallen bekend.

Onder meer een menmarathon zaterdag in Winterswijk is geschrapt, net als een kerstconcours tussen 17 en 20 december in Vorden. Een dressuurwedstrijd in het Gelderse Hengelo gaat eveneens niet door.

Voor de menmarathon in Winterswijk geldt dat heel veel mensen hebben afgezegd. 'Veel mensen hebben besloten om niet met paarden op stap te gaan', aldus een woordvoerster van de vereniging. Mogelijk wordt de wedstrijd op een ander moment gehouden.

Voorzorgsmaatregel

Dressuurstal Seren in Vorden geeft aan dat het om een voorzorgsmaatregel gaat. 'We hebben een pensionstal', zegt een woordvoerster. 'Bij de wedstrijd zouden veel mensen uit de regio en van over de grens komen. Ik wil voor de gezondheid van de dieren en voor de klanten geen risico lopen. Het kost ons zo'n tweeduizend euro, maar dat weegt niet op tegen het risico. Ik ben liever heel voorzichtig dan dat ik 'het spijt me' moet zeggen.'

De ziekte is opgedoken op paardenbedrijven in de Duitse plaatsen Kleef, Rees en Anholt. Omdat die plaatsen dicht bij de Nederlandse grens liggen, nemen maneges en stallen in Nederland voorzorgsmaatregelen. Paarden mogen niet met elkaar in contact komen en ruiters mogen elkaars paard niet aanraken. Een aantal bedrijven heeft rijlessen tot eind van het jaar geschrapt.

'Houd rekening met besmettingsgevaar'

Manege De Veerkracht in Heumen plaatste op haar Facebookpagina een bericht om bezoekers te vragen om rekening te houden met besmettingsgevaar. De manege stelde regels op die de komende vijf weken gelden. Ook Hippisch Centrum Groesbeek staat op scherp. Ruiters wordt gevraagd om altijd met schone kleding en schoenen naar de manege te komen en ook de eigen poetsspullen goed te schoon te maken of niet te gebruiken bij andere maneges.

Half oktober was er een uitbraak van het rhinovirus in Nederland. Op een manege in Lelystad overleden toen vijf paarden.

