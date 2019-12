Achterhoekse boeren delen uit op de Dam

'Het doel is verbinden, om de burger te laten zien wat er allemaal van Nederlandse boden afkomt', aldus Meike Lubbers, melkveehouder uit Sinderen. Ze merkt dat de producten, waaronder in eigen land geproduceerde eieren, hamburgers en kipkluifjes, gretig aftrek vinden. 'Het zijn Hollanders, die willen dat gratis eten wel', zegt Lubbers grappend, om daarna in te gaan op de kloof die ze voelt tussen boeren enerzijds en de burgers anderzijds. 'Die is enorm', vindt de agrariër uit Sinderen. 'Dat komt vooral door wat er in de media vertelt wordt. Wij worden neergezet als enorme milieuvervuilers die ten koste van land en dier rijk willen worden. Dat is absoluut niet zo. Iedereen die rijk wil worden is tien jaar geleden al gestopt met boeren.'



Lubbers is een van de duizenden agrariërs die zich hebben verzameld op de Dam en het Rokin in de hoofdstad. Zelf vertrok ze met ruim vijftien boeren uit de Achterhoek per trein naar het westen. Uit gesprekken met de ‘hongerige Hollanders’ haalt ze kracht. 'Ik merk dat mensen achter ons staan', zegt Lubbers. 'Ze zijn allemaal heel positief, ik ben nog niemand tegengekomen die negatief doet. Dat geeft voor jezelf ook een goed gevoel.' Eerder sloot Lubbers ook al aan bij protesten in Den Haag, Arnhem en bij de snelweg A18. Ze hoopt woensdag voor de laatste keer op pad te moeten.



Woensdag verzamelen in Silvolde

Veel is nog onduidelijk over de actie van Farmers Defence Force van woensdag. Lubbers weet dat ze om 06.00 uur ’s ochtends klaar moet staan in Silvolde. 'Voor mij is duidelijk dat er verschillende verzamelplaatsen zijn, ik krijg ’s ochtends op locatie bericht over wat we gaan doen', vertelt de Sinderense, die aangeeft dat agrariërs die willen aansluiten zich bij haar kunnen melden. 'Het zal niet te ver weg zijn, want we moeten er wel met trekkers naartoe kunnen. Eerlijk gezegd hoop ik dat we met de actie van woensdag bereiken wat we willen bereiken en dat we dan niet meer op pad hoeven.'