Winterkleding, dekens, tenten, verband, handdoeken en zeep gezocht voor Bosnië

Vanuit oorlogsgebieden maar ook vanuit de uitzichtloze kampen in Griekenland en Turkije zoeken duizenden vluchtelingen een weg naar een veilige plaats in Europa. Echter dat wordt steeds moeilijker. De zgn. Balkanroute via Servië naar Kroatië is nagenoeg afgesloten waardoor mensen via Bosnië Europa proberen te bereiken. In de noordelijke grenssteden kunnen en mogen mensen niet verder.

Ze leven op straat in portieken en perrons of worden in grote groepen bij elkaar gehouden op open plaatsen in de bergen. Daar zijn nauwelijks of geen voorzieningen. Water stroom en medische opvang functioneren niet of het is er gewoon niet. Mensen zijn zwak, ziek wanhopig en overleven in vochtige rode kruis tenten.

De overheid is niet in staat om te helpen, terwijl de winter voor de deur staat! De regionale afdelingen van het rode kruis doen enorm hun best maar hebben veel te weinig hulpgoederen. 4WDCARE kan het enorme probleem niet oplossen maar gaat wél helpen.

Regelmatig gaat er een konvooi auto’s met aanhangers vol winterkleding, winterschoenen en -laarzen, dekens, slaapzakken, tenten, verbandmaterialen, handdoeken en zeep naar Bosnië. Maar we hebben nog veel te weinig spullen! Helpt u mee? Doneer goederen en kijk op: www.stichting4wdcare.nl.

Kunt u 4WDCARE helpen aan spullen? Reageer dan hieronder.