Hoe kon dit gebeuren? WUR zoekt uit hoe chemische reactie in laboratorium kon ontstaan

Het laboratorium waar het woensdag misging is nog dicht. Wageningen University & Research (WUR) gaat uitzoeken hoe het incident heeft kunnen gebeuren.

De chemische reactie veroorzaakte stankoverlast in het gebouw. Hoewel de brandweer het gebouw al eerder vrijgaven, bleef het gebouw nog gesloten door de vervelende geur.

De hulpdiensten rukten woensdagavond uit voor de situatie in het Atlasgebouw. Foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink.

Niet logisch

Simon Vink, woordvoerder bij de WUR, laat vrijdag weten: 'We gaan kijken wat er gebeurd is. Het is niet logisch dat de chemische reactie ontstond met het practicum dat plaatsvond in het laboratorium.'

Daarom kijkt de universiteit nu of er wellicht toch nog andere activiteiten waren in het laboratorium op het moment dat het misging. Ook gaat de WUR kijken naar de samenstelling van de drab die uit de ton borrelde. Vink: 'Maar we weten niet zeker of we de oorzaak daadwerkelijk kunnen achterhalen.'

